Vakıf Emeklilik müşteri memnuniyetini tescilledi

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Ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin her türlü öneri, istek ve beklentilerine eksiksiz yanıt vermek amacıyla, altyapısını ve personel yapısını uluslararası standartlara ulaştıran Vakıf Emeklilik; ISO denetimlerinden de eksiksiz bir şekilde geçerek müşteri memnuniyeti konusundaki çalışmalarını ve profesyonel yönetim standartlarını tescilledi. Vakıf Emeklilik, şirketlerin müşteri şikâyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yöneterek müşteri memnuniyetinde önemli bir katma değer sağlayan ve müşteri iletişim merkezi standartlarındaki en kaliteli hizmet anlayışını benimseyen ISO 10002 ve ISO 18925 sertifikalarını almaya hak kazandı. Öte yandan yönetim sistemlerindeki gelişimini de çağın gereksinimlerine uygun olarak yapılandıran Vakıf Emeklilik, bu denetim sonucunda da ISO 9001 sertifikasının sahibi oldu. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Vakıf Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Volkan Sinan yoğun bir hazırlık süreci yaşadıklarını belirterek "Tüv-Süd tarafından yapılan denetimlerde tüm ilgili süreçlerimiz irdelenmiş, tüm dokümantasyon değerlendirilmiş ve herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Kuruluşumuz her üç standartta da oldukça başarılı sonuçlar almıştır" şeklinde konuştu.