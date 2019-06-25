Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Haziran 2019

Altın fiyatları, hem dünyada hem de Türkiye'de bireyler tarafından yakından takip ediliyor. Bunun nedeni tarih boyunca altın madeninin insan hayatında önemli yere sahip olması ve kültürel değer olarak yerini koruması… Önemli bir yatırım aracı olan altın, ülkelerin para birimlerinin değerini de belirleme fonksiyonuna sahip. Peki, tam altın, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve ata altın fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 25 HAZİRAN 2019

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini ve güncel fiyatları haberimizden öğrenebilir, aPara sayfasından canlı altın fiyatlarını anbean takip edebilirsiniz.

İşte 25 Haziran Salı tarihli tam altın, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve ata altın fiyatları...