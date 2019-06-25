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ile ilgili haberi! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Haziran 2019

ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Hediye ya da yatırım olarak altın almak isteyen vatandaşlar gözlerini altın fiyatlarındaki hareketlenmeye çevirdi. Altın alış satış işlemi yapacak olanlar “Altın fiyatları bugün ne kadar?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlayan altın fiyatlarında sabah saatleri itibariyle yukarı yönlü hareket devam ediyor. Peki, , , cumhuriyet altını ve ata altın fiyatları ne kadar? İşte 25 Haziran 2019 tarihli canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 25.6.2019 07:47 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 08:05
Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Haziran 2019

, hem dünyada hem de Türkiye'de bireyler tarafından yakından takip ediliyor. Bunun nedeni tarih boyunca altın madeninin insan hayatında önemli yere sahip olması ve kültürel değer olarak yerini koruması… Önemli bir yatırım aracı olan altın, ülkelerin para birimlerinin değerini de belirleme fonksiyonuna sahip. Peki, tam altın, , , cumhuriyet altını ve ata altın fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 25 HAZİRAN 2019

Altın fiyatları ile ilgili gelişmelerini ve güncel fiyatları haberimizden öğrenebilir, aPara sayfasından canlı altın fiyatlarını anbean takip edebilirsiniz.

İşte 25 Haziran Salı tarihli tam altın, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve ata altın fiyatları...

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