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personel alımı yapacağını duyurdu! Aselsan personel alımı başvuru şartları neler?

’nin en büyük savunma elektriği kuruluşu olan 6 farklı kadro için personel alımı yapacağını duyurdu. Türkiye’nin en köklü kurumlarından olan ve 1975 yılından günümüze kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyaçlarını milli imkânlarla karşılayan ASELSAN Haziran ayında 6 farklı kadro için yapacağı personel alımı ile ilgili detaylar bireyler tarafından merak ediliyor. Peki, ASELSAN personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.6.2019 11:05
Aselsan personel alımı yapacağını duyurdu! Aselsan personel alımı başvuru şartları neler?

1975 yılında kurulan ASELSAN Türk Silahlı kuvvetlerinin haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur. TSK'ya bağlı anonim bir şirket olan ASELSAN 6 farklı kadro için personel alımı yapacağını daha önce duyurmuştu. Konuyla ilgili duyurunun gelmesinin ardından bireyler araştırmalara başladılar. Peki, ASELSAN personel alımı ne zaman yapılacak? ASELSAN personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı…

ASELSAN'IN ALIM YAPACAĞI KADROLAR


SAP BASİS SİSTEM YÖNETİCİSİ

ASELSAN bünyesinde gerekli sistem yönetim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi konularında görev alacak "SAP Basis Sistem Yöneticisi" alımı yapılacak.

YAZILIM VARLIK ANALİSTİ

ASELSAN bünyesinde gerekli yazılım yönetim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi konularında görev alacak "Yazılım Varlık Analisti" alımı yapılacak.

YAZILIM GELİŞTİRMECİ

ASELSAN Bilgi Yönetimi Direktörlüğü projelerinde "Yazılım Geliştirmeci" olarak görev alacak, yazılım geliştirme ekibi ile birlikte iş ihtiyaçlarını analiz edecek ve kullanıcı hikâyeleri için kabul kriterlerini oluşturacak kişiler alınacaktır.

YAZILIM TEST MÜHENDİSİ

ASELSAN Bilgi Yönetimi Direktörlüğü projelerinde "Yazılım Test Mühendisi" olarak görev alacak kişiler alınacaktır.

İŞ ANALİSTİ

ASELSAN bünyesinde gerekli planlama, koordinasyon ve planlanan faaliyetlerin hayata geçirilmesi konularında görev alacak "İş Analisti'' alımı yapılacaktır.

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