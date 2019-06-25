İki yıl projeleri konuşacağız

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da seçimlerin tamamlanmasının ardından artık hükümetin tek gündemi ekonomi ve devam eden projeler olacak. Bu kapsamda Ankara-Sivas arasında seyahat süresini 12 saatten iki saate düşürecek YHT hattının yılsonuna kadar test sürüşlerine başlanacak. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattında da yapım çalışmaları devam ederken, projede ilk etapta Ankara- Afyonkarahisar-Uşak arasında bu yıl ray serimine başlanacak. Proje tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki 824 km mesafe 624 km'ye, seyahat süresi 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, turistik açıdan da büyük öneme sahip olacak İzmir'i ve güzergâhındaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'ı Ankara'ya kapı komşusu yapmak için başlatılan Ankara (Polatlı)-İzmir YHT hattında da yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Projede ilk etapta Ankara-Afyonkarahisar- Uşak arasında 2019 yılında ray serimine başlamayı hedefliyoruz" dedi. Kınalı-TekirdağÇanakkale- Savaştepe Otoyolu projesi kapsamında da 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de yer aldığı 101 kilometrelik Malkara- Gelibolu-1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale Bağlantısı'na devam ettiklerini belirten Turhan, "Köprünün kesonlarını denize indirdik. Yakın zamanda artık ayaklarının yükseldiğini görebileceğiz" diye konuştu. 82 kilometrelik Menemen- Aliağa-Çandarlı Otoyolu ile İzmir'i Çandarlı Limanı'na bağlayacaklarını ifade eden Turhan, "2019 yılı sonunda da bu yolu bitirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Turhan, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020'de hizmete açılacağını söyledi.İSTANBUL-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü projesinde de son aşamaya geldiklerini kaydeden Turhan, "Daha önce Osmangazi Köprüsü'nün de içinde bulunduğu bir kısım yolu hizmete açmıştık. Şimdi ise geri kalan etapları da tamamlayarak, 406 kilometre otoyol ve bağlantı yolları da dahil olmak üzere toplam 448 kilometrelik yolun tamamını ağustos ayı içinde hizmete açmayı hedefliyoruz. Böylece İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3.5 saate kadar düşürmüş olacağız" ifadelerini kullandı.