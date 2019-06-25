Otomotiv firmalarından ihracat hamlesi

BUGÜN NELER OLDU

İTÜ ARI Teknokent liderliğinde, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle yürütülen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı, yeni döneminde otomotiv ve mobilite firmalarına kapılarını açtı. Innogate programının İstanbul ayağında 14 şirket, 6 hafta boyunca Silikon Vadisi'nden gelen mentorlar ile birlikte; ABD otomotiv pazarına giriş stratejileri, ABD'de yayılma kanalları, rakip-pazar analizi, inovatif ürün konumlama, ürün fiyatlaması ve dijital pazarlama gibi önemli başlıklar üzerinde çalıştı. Programın İstanbul ayağına katılan firmalar arasından Alcomet, Altınay Enerji Teknolojileri, Çelik Halat, Ditaş, Eteration, Ortakçı Cam, Ottoo ve Thread In Motion ABD dönemine de dahil oldu.