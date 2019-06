Robot ve insan birlikte üretecek

BUGÜN NELER OLDU

Dünya endüstrisinin Toplum 5.0'a dönüşmeye başladığı bu dönemde, birçok sistemin bir arada çalıştığı entegre sistemler bütünü eskide kalıyor. Artık robotlarla insanlar tüm iş süreçlerini beraber yürütecek. Yani Toplum 5.0 ile birlikte tüm depolama, lojistik ve taşıma işleri drone şekilde yapılabilecek ve bu dronelar ERP ile yönetilebilecek ve tüm veriler tek bir ekranda toplanabilecek. Bu dönüşüme odaklanan CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut; "Toplum 5.0 için teknolojik gücü doğru yönetecek akıllı toplumun gelişimine katkı sağlayacak dönemde diyebiliriz. Bu süreçte robotlar birbirleriyle iletişim kurabiliyor, elde ettikleri verileri anlık olarak bulut sistemine kaydedebiliyorlar ve böylece yöneticiler tarafından veriler anlık olarak kolaylıkla incelenebiliyor. Ayrıca, toplum 5.0 ile birlikte ortaya yeni meslekler de çıkıyor. Beyin implant uzmanı, kişiye özel organ üretim uzmanı, uzay turizm rehberi, kişisel gizlilik danışmanı, drone pilotu, kentsel tarım uzmanı, sentetik biyoloji mühendisi, robotik servis teknisyeni, yapay zeka eğitmeni ve nanoteknoloji mühendisi bu mesekler arasında yer alıyor. Biz CPM ERP olarak bu dönüşüme çok hızlı bir şekilde adapte olunabilecek tüm alt yapıya sahibiz" diyor. Toplum 5.0 kavramı Japonlar'ın "Toplum için teknoloji" kavramından ortaya çıkıyor. Recep Palamut, "Bu evrilme aslında insan iş gücünü yok etmek için değil birbirlerine entegre edilerek sanal dünya ile gerçek dünyanın beraber işler hale getirilmesini sağlamak içindir. Toplum 5.0 çağına geçmeden CPM ERP ile üretiminizi anlık takip edebilir, üretim performansınızı tercihlerinize göre artırabilir, verilerinizi elektronik olarak saklayabilir, transfer edebilir ve raporlayabilirsiniz. Aynı zamanda her an her yerden erişim sağlayabilirsiniz. Şu an da bunları yapabilen CPM ERP ile Toplum 5.0'a uyum sağlamak, teknolojiyi takip etmek ve uygulamak çok daha kısa zamanda gerçekleşecek" dedi.