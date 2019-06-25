Şirketlerin risklerine özel algoritma

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HOWDEN Sigorta'nın yeni ürünü 'Regulator'ün lansmanı geçtiğimiz günlerde şirket yöneticileri için düzenlenen bir çalışma toplantısında gerçekleştirildi. Yüksek teknoloji kullanılan ve 7 binden fazla soruya cevap veren bir algoritma ile şirketlere özgü tüm sigortalanabilir riskleri belirleyen program, bu risklere özel bir poliçe tasarımı sunuyor. Lansman toplantısında konuşan Howden Türkiye Satış Lideri Burçin Bayrakgil, öngörülemeyen risklerin şirketler için büyük tehdit olduğunu ve finansal yapılarını tehdit ettiğini söyledi. Regülator'ün algoritmik teknolojisi ile tüm sigortalanabilir riskleri ortaya çıkarttığını söyleyen Bayrakgil, ayrıca şirketlerin üretim, lokasyon, tedarikçi veya başka herhangi bir değişiklik de şirketlerle birlikte şekil değiştirerek Regulator'ün güncellendiğini söyledi.