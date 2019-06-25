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bugün ne kadar ve kaç TL oldu? 25 Haziran güncel kurları, dolar alış satış fiyatı bilgisi!

bugün ne kadar? sorusu ekonomi piyasalarında günün en çok araştırılan başlıkları arasında öne çıkıyor. Piyasalardaki son durumu merak eden milyonlarca vatandaş, fiyatları hakkındaki son dakika bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. Gerek yatırım gerekse alım satım gibi çeşitli amaçlarla euro dolar fiyatlarını öğrenmek isteyen bireyler, dövizdeki gidişat hakkında son ve güncel bilgileri edinmek istiyor. Peki, 25 Haziran bugün dolar kuru ne kadar ve kaç TL oldu? Haberimizin detaylarından son dakika verileri ile güncel dolar euro fiyatları bilgisine ulaşabilir, kuru takibini gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.6.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 09:38
Dolar kuru bugün ne kadar ve kaç TL oldu? 25 Haziran güncel döviz kurları, dolar alış satış fiyatı bilgisi!

Yeni hafta ile beraber, Dolar/TL parametresi de günü ilk ışıklarından itibaren en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar, güne nasıl başladı? Gerek yatırım gerekse alım satım gibi çeşitli amaçlarla döviz kuru fiyatları bilgisine ulaşmaya çalışan vatandaşlar, canlı rakamları öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere, ekonomide altın ile beraber dolar fiyatları en çok araştırılan başlıklardan birisi olarak öne çıkıyor.

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR VE KAÇ TL? 25 HAZİRAN 2019 SALI

Sizler için derlediğimiz haberimiz aracılığı ile euro dolar fiyatları başta olmak üzere, güncel döviz kurları bilgisine ulaşabilir. A Para döviz sayfamız aracılığıyla canlı takibinizi gerçekleştirebilirsiniz.

İşte, canlı rakamlar;

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Dolar kuru bugün ne kadar ve kaç TL oldu? 25 Haziran güncel döviz kurları, dolar alış satış fiyatı bilgisi!
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