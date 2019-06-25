Tahran-Van yolcu treni seferleri başladı

BUGÜN NELER OLDU

Tahran-Van tren seferleri dün başladı. İlk trenin yerel saatle 09:30'da yola çıktığını söyleyen İran Devlet Demir Yolları Taşımacılık Şirketi Genel Müdürü Muhammed Recebi, "Tahran-Tebriz-Van treni akşam saatlerinde Tebriz'e, yarın sabah (bugün) da Van'a ulaşacak" dedi. Recebi, trenin Türkiye sınırı yakınlarındaki Razi tren istasyonunda gümrük ve pasaport işlemlerinin gerçekleştirileceğini, oradan Kapıköy Sınır Kapısı'na yol alacağını dile getirdi.Recebi, Tahran-Van treni bilet fiyatının büyükler için 225 bin tümen (17 dolar), çocuklar için ise 130 bin tümen (10 dolar) olduğu bilgisini verdi. Van tren garı yetkililerinden alınan bilgiye göre Tahran'dan yola çıkan tren bugün saat 06.00'da Van'da olacak. Aynı trenin bugün 21.00'de Tahran'a hareket edeceğini belirten yetkililer, yolcu treninin haftada bir sefer yapılacağı ve bilet fiyatının 165 TL olduğu bilgisini verdi. Söz konusu seferler terör örgütü PKK'nın saldırıları sonrası güvenlik sorunları nedeniyle 2015'te durdurulmuştu.