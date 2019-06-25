Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika haberi | Askerlik sistemi mecliste onaylandı! Erken terhis ne zaman başlıyor?

Yeni askerlik sistemi ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri sadece gençleri değil aynı zamanda milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Uzun bir süredir gündemde olan tek tip askerlik konusu hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta toplamda 63 madde ile geçici 1. Madde kabul edilmiş ve gözler Meclis'e çevrilmişti. Askerlik süresini 6 aya indiren ve bedelli askerliği kalıcı hale getiren askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Biz de Sabah.com.tr olarak yeni askerlik sistemi ile ilgili tüm detayları sizler için hazırladık.

YENİ SİSTEM NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bilindiği gibi, yeni düzenleme neticesinde bedelli kalıcı hale getirilecek. Henüz vatani görevini tamamlamamış olan yüz binlerce genç ise 'Bedelli askerlik fiyatı ne kadar olacak?' sorusu ile araştırmalarını yapıyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile ücreti duyurmuş ve tartışmalara son noktayı koymuştu.

Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte adım adım son dakika gelişmeleri ve merak edilen ayrıntılar...