ABD’li milyarderlerden vergi mektubu

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ABD'DE aralarında dünyaca ünlü yatırımcı George Soros ve oğlu Alexander Soros'un olduğu 18 ultra zengin daha fazla vergi vermek istediklerini beyan eden bir mektup yayımladı. 2020 başkan adaylarına hitaben yazılan mektupta ABD'nin en zengin yüzde 1'lik diliminin, en tepe yüzde 10'unu oluşturan bireylerden 'servet vergisi' alınması talep edildiği belirtildi.Yeni vergi gelirlerinin orta veya düşük gelirli değil mali olarak en şanslı kesimden elde edilmesi gerektiği savunulan mektupta "ABD'nin, ahlaki, etik ve ekonomik olarak servetimizden daha fazla vergi alma zorunluluğu vardır. Bu yeni vergiyle 10 yılda 3 trilyon dolarlık ek vergi geliri elde edileceği tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı. Bu yeni gelirin temiz enerji innovasyonu, evrensel çocuk bakımı hakkı, öğrenci borçlarının silinmesi, altyapının modernize edilmesi gibi gelecek için gerekli akıllı yatırımları finanse edebileceği vurgulandı