Afetlerde yıkılan bina için re'sen dönüşüm

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti, çevre ile ilgili önemli düzenlemeler içeren 28 maddelik kanun teklifini dün TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifle, afetler veya bazı sebeplerden yıkılan binalar ve civardaki yapılara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen dönüşüm uygulamalarının başlatılabilmesinin önünün açılıyor.AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, farklı tapu müdürlüklerinde olan ya da yurtdışında bulunan vatandaşlara, orada bulunan görevlilerin huzurunda tapu işlemlerini yapabilme imkânı getirileceğini söyledi.Yıkılma tehlikesi olan terk edilmiş metruk binalar olduğuna değinen Muş, teklifle, bu binalara daha hızlı müdahale edilebilmesi, gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yetki verileceğini anlattı. Muş, köylerde entegre tesis olmamak kaydıyla seraların kurulması imkânı getirileceğini söyledi. Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışı için başvurma süresi uzatılacak. Muş, kentsel dönüşüm sorunlarını bitirebilmek için maliklere sözleşmeleri feshetme hakkı getirileceğini söyledi.