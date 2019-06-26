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dikkat! Bunu yapana 3 yıl yasak

, herhangi bir ihtiyaçtan dolayı (ev yenilenmesi, kentsel dönüşüm gibi) kiracısını evden çıkardığında 3 yıl boyunca başka bir kiracıya evi kiralayamayacak.

Giriş Tarihi: 26.6.2019 13:48 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 13:57
Ev sahipleri dikkat! Bunu yapana 3 yıl yasak

Borçlar Kanunu'na eklenen yeni bir maddeyle "Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz" denildi.

Yeni maddede şu ifadeler yer aldı:

"Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir. Bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz."

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Ev sahipleri dikkat! Bunu yapana 3 yıl yasak
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