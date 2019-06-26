Fit yapan sigorta

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Sigorta sektörü bir süredir aracını iyi kullanan müşterisine uygulama indirterek fiyatta ve diğer alanlarda avantajlar sağlıyor. Vücudunu iyi kullanan müşteri bu durumdan neden faydalanmasın? İşte bu nedenle sigorta sektöründeki sağlık poliçesi satan firmalar uzun süredir hem Türkiye'de hem de küresel ölçekte müşterilerinin yaşam datalarını topluyor. İzin veren müşterilerinin yaşam tarzından sportif aktivitelerine ve yediklerine ve içtiklerine kadar her şey bir data havuzunda birikiyor. Bu imkânı sağlayan da giyilebilir teknolojiler ile nesnelerin interneti. Yani cep telefonu veya bileklik ile hem ölçüm yapılabiliyor hem de bu bilgi dünyanın herhangi bir yeri ile paylaşılabiliyor.Bu datalar ile hem müşteriye özel poliçeler belirleniyor hem de müşterinin ödediği fatura buna göre değişiyor. Ama bir yenilik daha var ki o da artık sadece müşterilerin datalarını toplamak yerine onları yönlendiren uygulamalar. Yani artık müşterinin yaşam tarzını ölçüp 'Şunu yapsan daha iyi olur', 'biraz daha hareket etmelisin' veya 'o son dilim tatlıyı yemeseydin' diye karşısına çıkan bir yapay zekadan bahsedebiliriz.Türkiye'de buna benzer uygulamaları yapanlardan biri de Axa Sigorta. Firmanın Axa Fit adlı ürünü ile ilgili bilgi veren Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, "Biz artık sadece sigortacı değiliz. Müşterinin sigortacısı ve aynı zamanda yaşam koçuyuz. Bizim sattığımız ürün eskiden bir poliçe kağıdı idi ama artık bir ekosistem satıyoruz. Müşteri artık sadece sigorta ürünü ile tatmin olmuyor. Artık bu tür uygulamalar ile bir eko sistem istiyor. Biz uygulamayı devreye aldığımızdan bu yana 72 bin 39 kişi tarafından indirildi. 12 bin 322 de aktif kullanıcı var. İndirenlerden 10 bini aşkın kişi de Axa sigorta müşterisi değil. Bu da memnuniyet verici" dedi.VÜCUDU iyi kullanmanın sayesinde fiyatta da fayda sağlanabileceğini belirten Ölken, "Doğrulanmış kaliteli veri toplamak lazım indirim yapabilmek için. Nesnelerin interneti ve giyilebilir teknoloji ile bunu sağlayabiliriz. Bizim uygulamamız tamamen Türkiye'de geliştirilmiş bir ürün. Ticari işletmelerin bu tür teknoloji yaratırken tepeden inme değil lokalde işe yarayan çözümler geliştirmesi lazım. Bizim Axa globalde de politikamız bu. Özellikle sağlık platformlarında bu tür uygulamalar hızla gelişecek. Çünkü sağlık, herkes için olmazsa olmaz ve vazgeçilmez. Bu nedenle bu alanda yapılan uygulamalar hemen rağbet görüyor. Bunun dışında self servis uygulama olması gerekiyor. Sadece veriyi görmesi yetmiyor müşterinin. Kendi hayatını kendisi kurgulamalı. Sürekli aktif olmalı ve bildirimlerle desteklenmeli" şeklinde konuştu.