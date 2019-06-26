Fiyatını kendi belirleyen kasko

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GENERALI Sigorta, esnek teminat paketleri ile bütçe ve ihtiyaca göre tamamen isteğe bağlı olarak özelleştirilebilen aynı zamanda ekstra indirim opsiyonları da sunan "Benim Kaskom" ürününü piyasaya sürdü. Generali Sigorta'nın yeni ürünü Benim Kaskom, "Fiyatını Kendin Belirle" opsiyonu ile, her bütçeye özel kasko poliçesi oluşturabilme imkânı sunuyor. Otomobil ve kamyonet tipi araçlar için de poliçe düzenleyebilme imkânı var. "Benim Kaskom" ürünü; modüler yapısı ile araç sahibinin kendi kasko teminat paketlerini oluşturmasına olanak tanırken, ihtiyaç dahilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.BENIM Kaskom, sigortalının araç yaşı ve poliçe sahipliği bilgilerini değerlendirerek, her müşteri için ayrı paket hazırlıyor. Yakın zamanda yenilenen ve mobil telefon uyumlu Generali'nin yeni web sitesi, çağrı merkezi ve acente üzerinden poliçesini yaptıran araç sahipleri, Generali Hesabım sayfasından kendi profillerini kişiselleştirebilirken, poliçe detaylarına ulaşabiliyor ve hasar takiplerini online yapabiliyor