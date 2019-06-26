Gençlere hem sigorta hem günlük 67 lira

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Binlerce üniversiteli genci iş hayatına hazırlamak, sigortalı olmalarını sağlamak ve gelir kapısı açmak için yaşama geçirilen Sosyal Çalışma Programı dün devreye girdi. Programa katılan öğrencilerin devletten aldığı öğrenim kredisi ve bursları hiçbir şekilde kesilmeyecek.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67 lira 36 kuruş almaya hak kazanacak. Çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortalarını karşılayacağız" dedi. Bakan Selçuk, programa açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite başvurabileceğini söyledi. Programla öğrencilerin toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edineceğine dikkati çeken Selçuk, "Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılacak" dedi.Katılımcıların programa devam zorunluluğu buluyor. Ancak yüklenicinin onayı olması kaydıyla 5 güne kadar mazeret göstererek katılmama hakkı bulunuyor. Katılımcılara bu günler için herhangi bir ödeme yapılmayacak. Sağlık raporları da bu süreye dâhil olacak.