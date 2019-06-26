Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > THY'nin ilk 'rüya uçağı' İstanbul Havalimanı'na indi!

'nin ilk 'rüya uçağı' 'na indi!

Türk Hava Yolları'nın () 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk 'ı ABD'de Boeing'in Everett tesislerinden için yola çıktı. TC-LLA kuyruk tescili alan uçak radar görüntülerine göre saat 16:20'de 'na iniş yaptı.Şirket tarihine ilk Dreamliner olarak girecek THY uçağının ismi için sosyal medyadan başlattığı isim anketinde Göbeklitepe adı da önde gidiyor.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 17:24
THY'nin ilk 'rüya uçağı' İstanbul Havalimanı'na indi!

Türk Hava Yolları'nın teslim alacağı ilk B787-9 Dreamliner, ABD'de Boeing'in Everett tesislerinden saat 03:00'da için havalandı. Kompozit malzemeleri gövde ve kanadı da içeren ana yapısının yüzde 50'sini oluşturan Boeing 787-9 tipi uçak radar kayıtlarına göre saat 16:20'de 'na iniş yaptı. TC-LLA kuyruk tescili alan uçak İstanbul'a etirilmesiyle filosunun ilk Dreamliner'ı olarak şirket tarihine geçecek. THY uçağın ismini belirlemek için de sosyal medya hesabından anket başlatırken daha önce belirlediği Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma isimlerini anketle sosyal medya hesabından soruyor.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN!

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
THY'nin ilk 'rüya uçağı' İstanbul Havalimanı'na indi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN