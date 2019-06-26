THY'nin ilk 'rüya uçağı' İstanbul Havalimanı'na indi!

Türk Hava Yolları'nın teslim alacağı ilk B787-9 Dreamliner, ABD'de Boeing'in Everett tesislerinden saat 03:00'da İstanbul için havalandı. Kompozit malzemeleri gövde ve kanadı da içeren ana yapısının yüzde 50'sini oluşturan Boeing 787-9 tipi uçak radar kayıtlarına göre saat 16:20'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. TC-LLA kuyruk tescili alan uçak İstanbul'a etirilmesiyle THY filosunun ilk Dreamliner'ı olarak şirket tarihine geçecek. THY uçağın ismini belirlemek için de sosyal medya hesabından anket başlatırken daha önce belirlediği Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma isimlerini anketle sosyal medya hesabından soruyor.

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