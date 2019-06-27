28 Haziran Silivri TOKİ kura çekimi ne zaman saat kaçta? TOKİ Silivri kura çekimi nerede?

TOKİ Silivri kura çekilişi ile ilgili vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Her gün farklı bir bölgedeki konut projesi için kura çekimi yapılırken, Cuma günü itibariyle de Silivri TOKİ kura çekilişi yapılacak. Çekilişe saatler kala bireyler, TOKİ çekilişi ne zaman ve nerede yapılacağı ile ilgili araştırma yapıyorlar. Uygun fiyata nitelikli konut sahibi olma fırsatına başvuran vatandaşlar sonuçları ister çekilişin gerçekleştiği salondan, ister internetten canlı olarak takip edebilecek.

TOKİ SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

TOKİ Silivri çekilişi ile ilgili tüm bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

İşte TOKİ çekilişinin nerede ve ne zaman olduğu ile ilgili bilmeniz gerekenler...