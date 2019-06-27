50 bin sosyal konutta ilk kuralar çekildi

BUGÜN NELER OLDU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) İstanbul'da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kura törenleri, Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı. TOKİ tarafından İstanbul Kayaşehir'de inşa edilecek konutların hak sahipleri noter huzurunda çekilen kurayla belirleniyor. TOKİ, 67 şehirde, 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut yapacak. TOKİ'nin İstanbul çekilişleri, 26 Haziran-02 Temmuz tarihleri aralığında tamamlanacak. İstanbul özelinde 6 bin 300 konut için 318 bin kişinin başvurduğu noter huzurunda yapılan TOKİ kura çekilişinin ilk ayağına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2 bin 338 konutumuzun kurası için bir araya geldik. Aynı heyecanı bizler de yaşıyoruz" dedi. İmar Barışı'nda sürenin 30 Haziran'da dolacağını söyleyen Kurum, "10 milyon vatandaşımız başvurdu. Vatandaşlarımız faydalansın diye Ziraat Bankamız hafta sonu da açık olacak. Vatandaşlarımız ödemelerini yapabilecek" diye konuştu.İstanbul Sanayi Odası'nın meclis toplantısına da katılan Bakan Kurum, işadamlarına Orgazine Sanayi Bölgesi sözü verdi. Kurum, Avrupa yakasında iki üç yeri çalıştıklarını, Anadolu yakasında da proje yapabileceklerini iletti.