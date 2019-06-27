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Altın fiyatlarında hareketliliği! fiyatları bugün ne kadar? 28 Haziran 2019

ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hediye veya yatırım aracı olarak altın madenini kullanan bireyler, fiyatları araştırmasına devam ederken haftanın işlem gününde altın türlerinin durumu merak konusu oldu. Peki ? Tam, yarım, çeyrek, gram ve ata altını güncel fiyatları haberimizde yer alıyor. Altın alış satış işlemi yapmak isteyenler haberimizden ve aPara altın sayfasından canlı altın fiyatlarını görüntüleyebilirler...

Giriş Tarihi: 28.6.2019 07:23 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 07:24
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Haziran 2019

Altın madeni, önemli bir ticaret ve yatırım aracı olarak bireylerin tüm dünyada yakından ilgilendiği bir enstrüman olmuştur. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve altın alış satış fiyatları her gün sorgulanırken, aylık-haftalık bazda grafikler de birikim yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, güncel bugün ne kadar? Yarım, çeyrek, tam, Cumhuriyet, gram ve ata altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 28 HAZİRAN 2019

28 Haziran Cuma tarihli güncel altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilir, fiyatları ile ilgili gelişmeleri anbean aPara altın sayfasından takip edebilirsiniz.

İşte 28 Haziran 2019 itibariyle yarım, çeyrek, tam, Cumhuriyet, gram ve

piyasalar
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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Haziran 2019
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