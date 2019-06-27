Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Haziran 2019

Altın madeni, önemli bir ticaret ve yatırım aracı olarak bireylerin tüm dünyada yakından ilgilendiği bir enstrüman olmuştur. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve altın alış satış fiyatları her gün sorgulanırken, aylık-haftalık bazda grafikler de birikim yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? Yarım, çeyrek, tam, Cumhuriyet, gram ve ata altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 28 HAZİRAN 2019

28 Haziran Cuma tarihli güncel altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilir, canlı altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri anbean aPara altın sayfasından takip edebilirsiniz.

İşte 28 Haziran 2019 itibariyle yarım, çeyrek, tam, Cumhuriyet, gram ve ata altın fiyatları…