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tahliye oluyor

Giriş Tarihi: 27.6.2019
Hakan Atilla tahliye oluyor
ABD'de Rıza Sarraf davasında yargılandıktan sonra 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, 19 Temmuz'da tahliye oluyor.
Atilla'nın avukatları, "Tahliye 19 Temmuz'da ama ek bürokratik bir süreç var" dedi. Avukatlar, Atilla'nın cezaevinden çıktıktan sonra bir süre göçmenlik ofisi yetkilileri tarafından sorgulanacağını, bunun rutin bir işlem olduğunu söyledi. Sorgusunun ardından da Atilla'nın Türkiye'ye döneceği belirtildi. New York Güney Bölgesi'nde 105 yıl hapis istemiyle yargılanan Atilla, Rıza Sarraf'ın tanık olarak dinlenildiği davada 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
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Hakan Atilla tahliye oluyor
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