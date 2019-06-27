Kısa çalışma ödeneği 3 ay uzatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, pasif işgücü kapsamında işini kaybedenlere işsizlik ödeneği, Ücret Garanti Fonu, iş kaybı tazminatı ve kısa çalışma ödeneğiyle destek vermeye devam ediyor. Kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı dün yürürlüğe girdi. Buna göre, kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ay uzatıldı. Bu yıl son 12 ay asgari ücretle çalışan 1.523 lira, ortalama brüt ücreti 4 bin lira olan 2.382 TL, 7 bin lira olan da 3.808 TL ödenek desteği alıyor. Son bir yılda 100 bine yakın çalışan için yaklaşık 100 milyon lira ödeme yapıldı.