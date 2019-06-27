Rüya uçak İstanbul’a geldi

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Türk Hava Yolları (THY) ABD'li uçak üreticisi Boeing'e 25'i kesin 5'i opsiyonlu olarak siparişini verdiği rüya uçak olarak adlandırılan B787-9 'Dreamliner' İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda törenle karşılanan uçak işlemlerinin yapılmasının ardından ilk seferini 8 Temmuz'da Antalya'ya, ilk uluslararası uçuşunu ise 17 Temmuz'da THY'nin uçuş ağına katılacak Denpasar'a (Bali) yapacak. THY'nin Washington, New York, Atlanta, Mexico City, Cancun gibi uzun menzilli rotalarda kullanacağı uçağın burun ismi ise anketle belirlenecek. Sosyal medya da başlatılan ankette Perge, Assos, Göbeklitepe ve Zeugma isimleri öne çıktı.