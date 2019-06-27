SAP Türkiye’de önemli atama

SAP Türkiye'nin Kamu İlişkileri Direktörlüğü görevine Dr. Onur Yıldırım getirildi. SAP EMEA'nın Dijital Kamu yapılanması içerisinde göreve başlayan Yıldırım yeni görevinde, SAP'nin Türkiye'de kamu politikası ve regülasyonlar ile ilgili çalışmalarından; kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerinden sorumlu olacak.



SAP'ye katılmadan önce son olarak McKinsey & Company'nin Türkiye Kamu ve Sosyal Sektör İş Geliştirme Lideri olarak görev yapan Yıldırım, kamuda kariyerine 2005 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) başladı. Daha sonra Philip Morris Sabancı'da Kurumsal İlişkiler Müdürü ve Intel Corporation'da Kurumsal ve Kamu İlişkileri Direktörü olarak görev yaptı.

Onur Yıldırım'ın Harvard Üniversitesi'nde 2008-2010 yılları arasında tamamladığı Kamu Yönetimi / Uluslararası Ekonomik Kalkınma master derecesi öncesinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'den İnşaat Mühendisliği lisans, Hacettepe Ünivesitesi'nden İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans ve Ankara Ünivesitesi'nden İşletme Bölümü'nde doktora dereceleri bulunuyor.