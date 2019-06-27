Son dakika haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam ne kadar olacak? Emekli Temmuz zammı...

Emekli maaşlarına yapılacak zamlar ile ilgili haberler vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ederken, son dakika gelişmeleri de gelmeye devam ediyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarında artış yaşayan emekliler, bu artışları o yılki 6 aylık enflasyon verilerine göre alıyorlar. Örneğin, Ocak ayında zam yapılacaksa; 2019 yılının son 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları temel alınıyor. Bu yıl Temmuz ayında yapılacak zam miktarı öncesinde de ilk 5 aylık veriler belli oldu. Bu rakamlara göre de emeklinin Temmuz ayında alacağı zam miktarı hemen hemen netleşti. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar? İşte tüm bu soruların yanıtları…

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? 27 HAZİRAN

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili tüm gelişmelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz…