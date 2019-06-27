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haberi: maaşlarına yapılacak zam ne kadar olacak? Emekli Temmuz zammı...

maşları ile ilgili haberleri Türkiye’de yaşayan 12 milyonun üzerindeki birey tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Temmuz ayında 2019 yılının ilk 6 ayında gerçekleşmiş olacak olan enflasyon rakamlarına göre zam alacak olan bireyler, maaşa artışları için geri sayıma başladılar. İlk 5 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte maaşlarla ilgili tahmin çok büyük bir oranda belli olmaya başladı. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar? İşte yanıtları…

Giriş Tarihi: 27.6.2019 08:16 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 08:16
Son dakika haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam ne kadar olacak? Emekli Temmuz zammı...

maaşlarına yapılacak zamlar ile ilgili haberler vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ederken, gelişmeleri de gelmeye devam ediyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarında artış yaşayan emekliler, bu artışları o yılki 6 aylık enflasyon verilerine göre alıyorlar. Örneğin, Ocak ayında zam yapılacaksa; 2019 yılının son 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları temel alınıyor. Bu yıl Temmuz ayında yapılacak zam miktarı öncesinde de ilk 5 aylık veriler belli oldu. Bu rakamlara göre de emeklinin Temmuz ayında alacağı zam miktarı hemen hemen netleşti. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar? İşte tüm bu soruların yanıtları…

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? 27 HAZİRAN

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili tüm gelişmelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

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Son dakika haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam ne kadar olacak? Emekli Temmuz zammı...
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