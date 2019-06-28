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28 Haziran Silivri kura çekimi canlı izle! TOKİ kura sonuçları burada belli oluyor...

Binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayali gerçek oluyor. Önce Çarşamba günü Kayaşehir kuralarının ilki sonra da dün Kayaşehir kuralarının ikincisi çekildi. Bugün de saat 10:00 itibariyle Silivri kura çekimi başladı. Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen kura çekiminde 685 konut talihlileri belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlayan toplu konut projelerinde İstanbul'un nufüsunun hızla aktığı Silivri'de ev alma hayaline kavuşacaklar belirleniyor. 28 Haziran TOKİ kura çekilişi canlı izle, TOKİ kura sonuçları burada...

Giriş Tarihi: 28.6.2019 11:10
28 Haziran Silivri TOKİ kura çekimi canlı izle! TOKİ kura sonuçları burada belli oluyor...

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 28 Haziran Silivri kura sonuçlarını bulabileceksiniz. Başakşehir Kayabaşı'nda ilk gün 2.338 konut sahibi belli olurken ikinci gün de 2.129 talihli ev sahibi olma hayalini gerçekleştirdi. Bugün de en çok araştırılan konu başlıklarının arasında araması yer alıyor. Silivri'de bugün 685 konut sahibi belli olacak. TOKİ kura çekimi canlı izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayabilir, rahatça canlı yayını takip edebilirsiniz. Ayrıca anlık yansıttığımız ekran görüntüleriyle Silivri'deki talihliler arasında isminizin olup olmadığını kontröl edebilirsiniz.

28 HAZİRAN SİLİVRİ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

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28 Haziran Silivri TOKİ kura çekimi canlı izle! TOKİ kura sonuçları burada belli oluyor...
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