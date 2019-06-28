28 Haziran Silivri TOKİ kura çekimi canlı izle! TOKİ kura sonuçları burada belli oluyor...

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 28 Haziran Silivri TOKİ kura sonuçlarını bulabileceksiniz. Başakşehir Kayabaşı'nda ilk gün 2.338 konut sahibi belli olurken ikinci gün de 2.129 talihli ev sahibi olma hayalini gerçekleştirdi. Bugün de en çok araştırılan konu başlıklarının arasında TOKİ kura çekimi canlı izle araması yer alıyor. Silivri'de bugün 685 konut sahibi belli olacak. TOKİ kura çekimi canlı izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayabilir, rahatça canlı yayını takip edebilirsiniz. Ayrıca anlık yansıttığımız ekran görüntüleriyle Silivri'deki talihliler arasında isminizin olup olmadığını kontröl edebilirsiniz.

28 HAZİRAN SİLİVRİ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!