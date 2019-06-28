Dolar bugün ne kadar? Son dakika 29 Haziran dolar alış satış fiyatları burada!

Döviz kurunda yaşanan hızlı değişiklikler vatandaşları anlık olarak dolar kuru ne kadar? Sorularıyla yoğun şekilde araştırmaya itiyor. Gündemdeki olaylardan hızlı olarak etkilenen dolar fiyatları 29 Haziran'da ne kadar olacak soruları yatırım yapmayı, yurt dışına çıkmayı yahut da alışveriş yapmayı düşünenlerin zihinlerinde yankılanıyor. Peki dolar bugün ne kadar? İşte dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri…

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? 29 HAZİRAN DOLAR FİYATLARI

Dolar kuru fiyatlarıyla ilgili tüm son dakika gelişmelerini canlı sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz…

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