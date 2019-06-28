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? Son dakika 29 Haziran dolar alış satış fiyatları burada!

Döviz kuru yurt ve dünya gelişmelerinden etkilenerek inişli ve çıkışlı bir form izlemeye devam ederken son dakika gelişmeleri de dolar alacak vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Yurt dışına çıkacaklar, yabancı menşeli e – ticaret sitelerinden alışveriş yapacak olanlar ve yatırım amaçlı döviz almak isteyenler dolar ve Euro bugün ne kadar? Sorusuyla araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Biz de sabah.com.tr olarak en güncel döviz kurlarını siz değerli okurlarımıza her zaman olduğu gibi sunmaya devam ediyoruz. Peki ? İşte canlı oranlar…

Giriş Tarihi: 29.6.2019 06:58
Dolar bugün ne kadar? Son dakika 29 Haziran dolar alış satış fiyatları burada!

Döviz kurunda yaşanan hızlı değişiklikler vatandaşları anlık olarak dolar kuru ne kadar? Sorularıyla yoğun şekilde araştırmaya itiyor. Gündemdeki olaylardan hızlı olarak etkilenen dolar fiyatları 29 Haziran'da ne kadar olacak soruları yatırım yapmayı, yurt dışına çıkmayı yahut da alışveriş yapmayı düşünenlerin zihinlerinde yankılanıyor. Peki ? İşte dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri…

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? 29 HAZİRAN DOLAR FİYATLARI

Dolar kuru fiyatlarıyla ilgili tüm son dakika gelişmelerini canlı sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz…

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Dolar bugün ne kadar? Son dakika 29 Haziran dolar alış satış fiyatları burada!
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