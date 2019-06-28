Dürüst mükellefe prim desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uyumlu işveren düzenlemesiyle işletmelerin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendiriyor. Son 6 aylık dönemde ticari, zirai, mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan yaklaşık 60 bin işletmeye tecil ve taksitlendirme yapıldı.

Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık yüzde 22 olan tecil faizi çok zor durum derecesine bağlı olarak yüzde 1.1 ile yüzde 16.5 arasında değişen oranlarda uygulanıyor. 500 bin liraya kadar olan borçlara teminat aranmayacak. 500 bin lirayı aşan kısım için ise yüzde 25'i oranında teminat alınarak 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılıyor. Hacizli malın, kanuna göre belirlenen değerinin yarısından az olmamak üzere satış bedelinin yarısının kuruma ödenmesi kaydıyla bu malın borçlu tarafından satışına Kurumca izin verilebilecek.

Borç miktarı 2 milyon lira ve altında ise satışına izin verilecek malın değeri konusunda kanunda sınır bulunmuyor. Borç miktarı 2 milyon liranın üzerinde ise satışına izin verilecek malın kanuna göre belirlenen değeri 2 milyon lirayı aşmaması gerekiyor.

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