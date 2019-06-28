Girişimcilere erken aşama desteği

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye girişim ekosisteminde son iki ayda çıkış yapan girişimler dikkat çekti. Ancak erken aşama girişim yatırımları açısından bakıldığında durum o kadar parlak değil. 2018'de erken aşama girişim yatırımları dikkat çekerken bu yıl çıkış yapılan girişimler öne çıktı. Erken aşama teknoloji yatırım fonu StartersHub, 2018 içinde bini aşkın girişimden başvuru aldı ve bunlardan 18'ine yaptığı yatırımın yanı sıra, portföyündeki 6 ayrı girişime devam yatırımı da yaparak yılın startup yatırımcısı oldu. Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin en çok başvuru alan yatırım fonlarından biri olan StartersHub toplam 1 milyon 130 bin dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Kendini bir yatırım fonundan fazlası olarak tanımlayan StartersHub, küresel pazara açılmaya hazır hale gelen girişimlere StartersHub ABD ofisi üzerinden destek vermeye devam ediyor.StartersHub'ın girişimlere direkt yatırımla birlikte birçok farklı konuda destek olduğuna dikkat çeken StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, "Yapılan yatırımın sayısı kadar, girişimlere sunulan imkânların ve mentor desteğinin de önem taşıdığını görüyoruz. Onlara pazarlama, iş geliştirme, hukuk ve muhasebe gibi iş süreçlerinde destek sağlıyoruz" diye konuştu.