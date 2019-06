Siber güvenlik birinci öncelik

BUGÜN NELER OLDU

Siber güvenlik her kurum için daha kritik rol oynamaya başladı. Artık pek çok kurum dijitalleşme projelerine ek olarak siber güvenlik konusunda önlem alıyor. Dijitalleşen müşteriye siber güvenlik önlemiyle çözüm sunuluyor. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, şirketin her projesinde ve ürününde siber güvenliği ön planda tuttuğunu belirtti.Önal, "Türk Telekom olarak inovasyonu, kullanıcı merkezli tasarım ve bulut uygulamalarında geliştirerek sunacağımız yeni ürün ve hizmetlerimizle IoT'den yapay zekâya, buluttan analitik ve big data'ya kadar her şeyi dijital dönüşüm kapsamında değerlendirip, bu yolda siber güvenliği de ön planda tutarak sanayide dijitalleşme yani Endüstri 4.0'a yol gösterici olmayı amaçlıyoruz. Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması ve güvenle saklanması için Türkiye'nin en büyük veri merkezini Esenyurt'ta hizmete sunduk. Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen Esenyurt Veri Merkezimiz, Türkiye'nin en güvenli veri merkezi olmasının yanı sıra konumu itibarıyla aynı zamanda İstanbul Havaalanı'na en yakın veri merkezi olma özelliğini de taşıyor" dedi.