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Son dakika haberi: bugün ne kadar? 29 Haziran gram, tam, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı fiyatlar…

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini vatandaşlar yakından takip ediyor. Özellikle yatırım yapmak isteyenler ve sevdiklerini mutlu etmek isteyenler tercihini bu yönde kullanıyor. Vatandaşlar alım yapmadan önce piyasaya göz atmak adına internette son dakika altın fiyatlarına, gram, tam, yarım ve cumhuriyet altını alış ve satış fiyatlarını yoğun olarak araştırıyor. Peki 29 Haziran ne kadar? İşte canlı oranlar…

Giriş Tarihi: 29.6.2019 06:48
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Haziran gram, tam, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı fiyatlar…

ile ilgili tüm son dakika bilgilerini diğer yatırım araçlarında da olduğu gibi sizleri bilgilendirmeye ve güncel bilgileri sunmaya devam ediyoruz. Son haftalarda istikrarsız bir bir durum sergileyen altın fiyatları her kesimden vatandaşın en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olmayı sürdürüyor. Bizler de sabah.com.tr olarak yatırım yapmak isteyen veya sevdiğini mutlu etmek isteyenler için altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun cevabını sizler için araştırdık ve hazırladık. Peki cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar (29 Haziran) İşte detaylar…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? TAM, GRAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI (29 HAZİRAN)

Altın fiyatlarına ilişkin tüm bilgi, detay ve son dakika gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Haziran gram, tam, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı fiyatlar…
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