Dolar bugün ne kadar? Son dakika canlı dolar euro alış satış fiyatı 28 Haziran

Dolar kurunda yaşanan son günlerdeki hareketlilik nedeniyle vatandaşlar da araştırmalar yapmaya başladılar. Özellikle Japonya'da yapılan G-20 zirvesi ile birlikte kurun nasıl tepki vereceğini merak eden bireyler, konuyla ilgili yakın takip yapıyorlar. Dolar ve Euro ülkemizde altından sonra en çok tercih edilen yatırım araçları arasında bulunuyorlar. Bu sebepten dolayı, 'dolar ve Euro bugün ne kadar' sorusu oldukça fazla araştırılıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. Dolar kuru bugün ne kadar? 28 Haziran

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? 28 HAZİRAN DOLAR EURO FİYATLARI

Dolar kuru ile ilgili tüm detayları bu başlık altından takip edebilir. Canlı sayfamızdan anbean dolar ve Euro'daki değişiklikleri gözlemleyebilirsiniz…