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Dolar bugün ne kadar? canlı dolar euro alış satış fiyatı 28 Haziran

Dolar kuru ile ilgili gelişmeleri bugün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle birçok dünya lideri Japonya’nın Osaka kentinde G-20 zirvesi için toplandı. G-20 zirvesinin ardından kurun vereceği tepki yatırımcısından birikimcisine kadar herkesin konuyla ilgili araştırma yapmasına neden oluyor. Seçimlerin son bulmasının ardından düşüş yaşayan ‘Dolar kuru bugün ne kadar?’ Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırlarken, serbest piyasada canlı Euro ne kadar oldu? 28 Haziran güncel kur fiyatları…

Giriş Tarihi: 28.6.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 11:26
Dolar bugün ne kadar? Son dakika canlı dolar euro alış satış fiyatı 28 Haziran

Dolar kurunda yaşanan son günlerdeki hareketlilik nedeniyle vatandaşlar da araştırmalar yapmaya başladılar. Özellikle Japonya'da yapılan G-20 zirvesi ile birlikte kurun nasıl tepki vereceğini merak eden bireyler, konuyla ilgili yakın takip yapıyorlar. Dolar ve Euro ülkemizde altından sonra en çok tercih edilen yatırım araçları arasında bulunuyorlar. Bu sebepten dolayı, '' sorusu oldukça fazla araştırılıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. Dolar kuru bugün ne kadar? 28 Haziran

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? 28 HAZİRAN DOLAR EURO FİYATLARI

Dolar kuru ile ilgili tüm detayları bu başlık altından takip edebilir. Canlı sayfamızdan anbean dolar ve Euro'daki değişiklikleri gözlemleyebilirsiniz…

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Dolar bugün ne kadar? Son dakika canlı dolar euro alış satış fiyatı 28 Haziran
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