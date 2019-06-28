Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika: TOKİ kura çekimi canlı izle! 28 Haziran Silivri  TOKİ kura çekiliş sonuçları burada olacak

Son dakika: kura çekimi canlı izle! 28 Haziran Silivri  TOKİ kura çekiliş sonuçları burada olacak

Silivri kura çekiliş sonuçları açıklanıyor! On binlerce vatandaşın başvurduğu TOKİ nitelikli konut projesinde heyecanlı bekleyiş sona eriyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulaması yapmak için bekleyen vatandaşlar, TOKİ kura çekilişi canlı yayınını takip ediyor. Peki, kura kazananları belli oldu mu? TOKİ Silivri kura çekilişi Bahçeşehir Kültür Merkezi’nde TOKİ yetkilileri tarafından gerçekleştiriliyor ve TOKİ resmi sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanıyor. İşte çekiliş ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 28.6.2019 08:22 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 08:22
Son dakika: TOKİ kura çekimi canlı izle! 28 Haziran Silivri  TOKİ kura çekiliş sonuçları burada olacak

kura çekilişi sonuçlar birkaç gündür Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer edindi. Bunun nedeni on binlerce vatandaşın uygun ödeme koşullarına ve yüksek kaliteye sahip TOKİ konut projelerine başvurarak çekilişe katılması. Peki, TOKİ kura çekilişi nerede yapılıyor? Kura çekilişinin yapıldığı yeri öğrenmek ve kura çekilişini canlı izlemek isteyen vatandaşlar haberimizden canlı yayına ulaşabilirler.

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ CANLI İZLE | SİLİVRİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
(Bugün çekilen kuradaki isimleri öğrenmek için ilerleyiniz...) TOKİ'nin 3+1 kura çekilişi Bahçeşehir Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak. Biz de canlı izleme linkini sizlerle paylaşacağız…

TOKİ KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN LİNK CANLI YAYIN BAŞLADIĞINDA BURADA OLACAK

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: TOKİ kura çekimi canlı izle! 28 Haziran Silivri  TOKİ kura çekiliş sonuçları burada olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN