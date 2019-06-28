Son dakika: TOKİ kura çekimi canlı izle! 28 Haziran Silivri  TOKİ kura çekiliş sonuçları burada olacak

TOKİ kura çekilişi sonuçlar birkaç gündür Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer edindi. Bunun nedeni on binlerce vatandaşın uygun ödeme koşullarına ve yüksek kaliteye sahip TOKİ konut projelerine başvurarak çekilişe katılması. Peki, TOKİ kura çekilişi nerede yapılıyor? Kura çekilişinin yapıldığı yeri öğrenmek ve kura çekilişini canlı izlemek isteyen vatandaşlar haberimizden canlı yayına ulaşabilirler.

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ CANLI İZLE | SİLİVRİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

(Bugün çekilen kuradaki isimleri öğrenmek için ilerleyiniz...) TOKİ'nin 3+1 kura çekilişi Bahçeşehir Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak. Biz de canlı izleme linkini sizlerle paylaşacağız…

TOKİ KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN LİNK CANLI YAYIN BAŞLADIĞINDA BURADA OLACAK