THY uçağına Eren Bülbül'ün doğduğu yer Maçka’nın ismi verildi

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Türk Hava Yolları'nın (THY), filosuna dün dahil olan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'a, Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün memleketi 'Maçka' adı verildi. Rüya uçak olarak adlandırılan Boeing 787-9 Dreamliner, hakkında THY'den yapılan açıklamada, uçağın adına karar vermek için yapılan ankete katılan ve "AdıErenOlsun" diyerek destek veren tüm misafirlere teşekkür edildi.Açıklamada, "Yeni uçağımıza kahraman Eren'imizin memleketi 'Maçka' adını verdik. İlk uçuşumuz da Trabzon'a. Ailesiyle birlikte hep beraber Eren'i ziyaret edeceğiz. Biz bayrağımızı gururla taşıyor, bu vatan için uçuyoruz. İyi ki varsınız" ifadeleri kullanıldı. Karar, Eren Bülbül'ün memleketi Maçka'da da sevinçle karşılandı. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, ankete katılan ve "AdıErenOlsun" diyerek destek veren tüm vatandaşlara teşekkür ettiğini söyledi. THY'nin dün sosyal medyada yaptığı paylaşıma dikkati çeken Koçhan, şöyle konuştu: "THY'nin yeni nesil uçağına isim koymak için sosyal medyada bir paylaşım gördük. Bu paylaşımdan sonra kısmen sanatçıların kısmen de bizim öncülüğümüzde, uçağımızın adının tüm gençlere, tüm Türkiye'ye örnek olan, vatan, bayrak sevgisiyle daha ergenliğe ulaşmadan 15 yaşında canını vatan savunması için feda eden şehidimiz, Maçka'nın gururu Eren Bülbül'ün adının konulması yönünde bir kampanya başlatmak istedik." Koçhan, kampanyanın kısa sürede Türkiye'nin her yerinden güçlü şekilde desteklendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Selçuk Bayraktar'ın da eğitim SİHA'sına 'Eren' adını vereceğini öğrendik ve bu bizi çok mutlu etti."