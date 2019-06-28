TOKİ kura çekimi canlı izle |TOKİ Silivri kura sonuçları açıklanıyor! TOKİ 2019 kura çekilişi burada!

Başkan Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan toplu konut projeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dün ve önceki TOKİ Başakşehir kuraları çekilmiş ve kazananlar belli olmuştu. Bugün ise TOKİ Silivri konut kurası çekimi yapılacak. Toplamda 50 bin sosyal konut projesi kapsamında birçok vatandaşı ev sahibi yapmayı amaçlıyor. Tam olarak 685 aileyi ev sahibi yapacak olan TOKİ İstanbul kuraları canlı izle seçeneğini bu başlık altından bulabilirsiniz. Saat 10.00'da yapılacak olan TOKİ kura çekimini hem liste liste hem de canlı olarak sizler ile paylaşacağız.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ KURA ÇEKİMİ LİSTE LİSTE KAZANANLAR

TOKİ kura çekimi ile ilgili tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilir. Kazanan kişileri de aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz..

3+1 TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

2+1 TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Kura törenleri, 28 Haziran 2019 saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak olan Silivri 685 konut kurası ve 1 Temmuz 2019 saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak olan Tuzla 500 konut kurası ile devam edecek. Başakşehir Ayazma'da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere'de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılarak kura törenleri son bulacak.