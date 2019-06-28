Tüketici güven endeksinde yüzde 7.6’lık sıçrama

BUGÜN NELER OLDU

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen Ekonomik Güven Endeksi sonuçları açıklandı. Buna göre Türkiye'de haziran ayında ekonomiye olan güven hızlı bir artış göstererek 83.4 seviyesine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekonomik güven endeksi mayıs ayında 77.5 iken, haziranda yüzde 7.6 oranında artmış oldu.Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi),hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Haziran ayında tüketici güven endeksi 57.6 değerine, reel kesim güven endeksi 99.6 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 85.4 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 93.2 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 50.4 değerine yükseldi.