Yapay zekâ robotu üçlük kaçırmıyor

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Robotların algoritma kadar kusursuz iş yapması her yerde değişim yaratıyor. Toyota'nın, yüzde 100 sayı isabetiyle oynayan yapay zekâ robot basketbolcusu CUE3, NBA oyuncularını bile kıskandıran bir performans sergiliyor. Boyu 204 santimetre, ağırlığı ise 56 kilogram olan robot CUE3 şutör gard pozisyonunda oynuyor. Üç sayılık atışlarda hiç terlemeden yüzde 100 sayı istatistiği ile takımının yükünü sırtlayan yapay zekâ robot basketbolcu 'yok artık' dedirtecek atış yüzdesiyle parmak ısırtıyor.İlk yapay zekâ basketbolcusu CUE ve CUE2'den sonra geliştirilen CUE3, Japon profesyonel basketbol tarihinde, Alvark Tokyo takımına kayıtlı, yapay zekâyasahip ilk profesyonel basketbol oyuncusu robot olma unvanını da elinde bulunduruyor.Guinness rekorlar kitabına da giren ve geliştirme aşaması altı ay süren robot basketbolcu, bağımsız bir şekilde iki ayağının üzerinde rahatlıkla durabiliyor. Yapay zekâya yatırımlarıyla yaşamın her alanında kullanılabilecek robotları geliştirmeye devam eden Toyota, ürettiği robotların neler yapacaklarının bir göstergesi olan CUE, CUE2 ve daha da geliştirilen CUE3 ile kat ettiği yolu gözler önüne seriyor. Parkede tüm açıları ve hızı hesaplayarak atışlarını yapan robot basketbolcu CUE3, yapay zekâya sahip robotların insanlar gibi hareket edebileceğini de en güzel şekilde ortaya koyuyor.Toyota Yapay Zekâ Robot Geliştirme Grubu tarafından üretilen CUE3, ilk yapay zekâ basketbolcu olan 1.93'lük CUE ve 2.04'lük CUE2'nin ileri bir versiyonu.