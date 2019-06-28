Yedek Akçe bütçeye girecek

Yeni düzenleme TCMB Kanunu'nun 60'ıncı maddesinde yapılacak değişiklikle yürürlüğe girecek. Buna göre, mevcut maddenin bankanın yıllık safi kârının yüzde 20'sinin yedek akçeye ayrıldığını belirten "a" fıkrası kaldırılıyor.

Bununla birlikte ilgili maddeye "Son yıl kârından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kâra katılarak dağıtılabilir" ibaresinin eklenmesi öngörülüyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesi halinde bankanın yıllık net kârı şu şekilde dağıtılacak: "Hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden yüzde 6'sı ilk kâr hissesi olarak hissedarlara, bu yüzdeler tutarının düşmesinden sonra kalan miktarın en çok yüzde 5'i, iki aylık maaş tutarını geçmemek üzere banka mensuplarına ve yüzde 10'u ihtiyat akçesine, hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden Genel Kurul kararıyla en çok yüzde 6 nispetinde ikinci kâr hissesi olarak hissedarlara, bu dağıtımdan sonra kalan bakiye Hazineye verilir."

Öte yandan son yıl karından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilecek. Ekonomi kurmayları yedek akçe konusunun Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirildiğini söyledi.

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