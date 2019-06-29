2019 turizm sezonuna iyi başlayan Türkiye'ye ilk 5 ayda 13 milyon turist geldi. Mayısta Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 9.35 artışla 4 milyon kişi oldu. Mayısta Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında 963 bin 359 ziyaretçi ile Rusya ilk sırada yer aldı. Onu 410 bin 374 ziyaretçi ile Almanya ve 310 bin 4 ziyaretçi ile İngiltere takip etti.

RUSLAR 1.6 MILYONLA İLK SIRADA

İlk 5 ayda da Rusya'dan gelen turist sayısı yüzde 20.54 artışla 1.6 milyona çıktı. İkinci sırada turist sayısını yüzde 9.5 artıran (1.2 milyon kişi) Almanya bulunuyor. Bulgaristan'dan gelen turist sayısı ise 5 ayda yüzde 26.48 artışla 982 bin 717'ye ulaştı.

ODA FİYATLARI ARTTI

Türkiye Otelciler Birliği verilerine göre, mayısta otel dolulukları 2018'in aynı dönemine göre yüzde 7.2 gerilerken oda fiyatları ise arttı. Oda günlük bedelleri 68.7 euro ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.9 arttı. Bu yıl 16 milyon turist hedefiyle rekor haberlerin üst üste geldiği Antalya'da ise haziranda ilk defa turist sayısı 2 milyonu geçti.



DENİZLERİMİZ YÜZMEK İÇİN TERTEMİZ

Sağlık Bakanlığı, tatil sezonun başladığı yaz aylarında yüzme sularında her yıl yaptığı analiz ve denetleme çalışmalarını tamamladı. Bir yıl içinde Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi kıyıları ile göllerinden bin 291 izleme noktasından numune alındı ve toplam 41 bin 475 analiz yapıldı. Buna göre Türkiye'deki yüzme sularının yüzde 87'sinin güvenli olduğu teyit edildi. 34 ilde halka açık plajlarda yapılan izleme çalışmaları kapsamında, İl Sağlık Müdürlükleri yüzme sezonunda 15 günde bir, halka açık plajlardan bakteriyolojik numuneler alıyor. ANKARA