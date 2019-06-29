Çarşı coştu

23 Haziran'daki seçim nedeniyle alışverişlerini erteleyen tüketicinin talebi seçimin sonuçlanmasının hemen ardından satışa döndü. Artan tüketici güven endeksinin de etkisiyle düğün ve tatil alışverişlerine kaldığı yerden devam eden tüketici çarşıyı hareketlendirdi. Yılın ilk yarısını geçen yıla göre artışla kapatan ancak mayısla birlikte beklemeye geçen mağazalar ise, piyasaların rahatlamasıyla hem indirim hem de kampanya paketleriyle satışları artırmaya odaklandı. Sektör oyuncuları yaz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 15-30 arasında artış bekliyor. AVM'lerde yılbaşından bu yana artan ciroların, İstanbul seçimlerinin geride kalmasından sonra hız kesmeden devam edeceğini belirten Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, alınan ekonomik önlemler ve güçlü stratejilerle rahatlamanın birçok sektörde yaşanacağını söyledi. Her ay yayınladıkları endekste 2019'da metrekare verimliliğinin arttığını ifade eden Altaş, "Ekonomideki güçlü politika anlayışı ve istikrar devam ettiği sürece, sektördeki iyileşme de devam edecektir" ifadelerini kullandı. AVM'lerin özellikle yaz dönemiyle önemli alışveriş turizmi mekânları haline geldiğinin altını çizen Altaş, "Canlılık ve alışverişin sürüyor olması sevindirici" dedi. Kategoriler bazında 2019'un ilk 4 ayında ciro ve verimlilik artışlarının teknoloji ve yiyecek içecek kategorilerinde yaşandığının altını çizen Altaş, mayıs ve haziranda bayram nedeniyle ciroların beklenenin üzerinde artacağını kaydetti.

DÖVİZİN DÜŞÜŞÜ SATIŞI YÜKSELTİR

Teknosa'nın Genel Müdürü Bülent Gürcan ise, "Teknoloji perakendeciliği adına yaz sezonu iyi başladı. Haziranda hem tüketici hem de ekonomi güven endeksindeki değerler yükselmeye başladı. Haziranın yüzde 15'lik bir büyüme ile tamamlanmasını bekliyoruz" dedi. Temmuz ve ağustosta ise seçim nedeniyle ertelenen bazı alışverişlerin, evlilik sezonuyla yeni ev hazırlıklarının sürmesinin ve döviz kurlarının aşağıya gelmesinin satışlara pozitif yansıyacağını vurgulayan Gürcan, "Yazın akıllı telefonlar, televizyonlar ve küçük ev aletleri kategorilerin yanı sıra sezonluk ürünler, hobi-outdoor teknolojileri, gaming ürünleri ve klima satışlarında da artışlar olacaktır" diye konuştu.



TÜKETİCİNİN GÜVENİ ARTTI

Hazıran ayında tüketici güven endeksi 57.6 değerine, reel kesim güven endeksi 99.6 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 85.4 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 93.2 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 50.4 değerine yükseldi.

RAHATLAMA İÇİN ENGEL KALMADI

Pazarda seçimler nedeniyle oluşan bekleme sürecinin son bulduğunu ve toparlanma için engel kalmadığını ifade eden Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ise, "Turizm sezonu da açıldı. Ciddi bir turist akını var. Havalimanı mağazaları beklenenin üzerinde ciro yapıyorlar" dedi. İstanbul'da çok medeni bir seçim süreci yaşandığını, bunun da işlere pozitif yansıyacağını belirten Öncel, "İç turizmdeki hareketlilik cirolara tüketici güven endeksinin artışına paralel artış olarak yansır. Temmuz ve ağustosta da tatil alışverişleri sayesinde piyasada rahatlama olur" diye konuştu.

TATİL ALIŞVERİŞİ TALEBİ KATLIYOR

Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo, bayram tatili, okulların kapanışı ve seçim sürecinin ardından tatil sezonuna geçilmesinin plaj koleksiyonuna olan talebi katlayarak arttırdığını söyledi. Kariyo, "Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre plaj ve iç giyimde yüzde 30'lara varan ciro artışı sağladık" dedi. Venezia Mega Outlet Genel Müdürü Oğuz Isıgöllü ise, 2018'e oranla 2019'un ilk yarısında ciroda yüzde 50 büyüme gerçekleştirdiklerini kaydetti. Isıgöllü benzer performansı yabancı turistlerin de etkisiyle temmuz ve ağustosta da yakalamayı hedeflediklerini kaydetti.