Dış ticaret açığı 25 yılın en düşüğünde

BUGÜN NELER OLDU

İhracatve ithalat arasındaki farkı gösteren dış ticaret açığı 12 ayda 31 488 milyon dolar oldu. Böylece, Ağustos 2004'ten bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Dış ticaret açığı mayısta yüzde 76.5 azalarak 1.84 milyar dolara, ilk 5 ayda ise yüzde 67 azalışla 11.64 milyar dolara geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ihracat mayısta 2018'e göre yüzde 12.1 artarak 15.98 milyar dolar, ithalat yüzde 19.3 azalarak 17.82 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı mayısta yüzde 89.7'ye yükseldi. Dış ticaret dengesindeki düzelmede ihracatta yıllık artış ve ithalattaki yavaşlığın sert devam etmesi etkili oldu. İç talep ve kur gelişimi ithalatı dizginledi, altın ithalatındaki yavaşlama da buna yardımcı oldu. Ocak-mayıs döneminde AB'ye 35.7 milyar dolarlık ihracata karşın 28.4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. AB ülkelerine 7.3 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verildi. Aynı dönemde Türkiye Serbest Bölgeleri'ne 343 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verildi. Mayısta önceki yılın aynı ayına göre enerji ithalatındaki azalış 90 milyon dolar oldu. Böylece son 12 aylık enerji ithalatı da 44 milyar dolara geriledi.