Son dakika: Emekli Temmuz maaş zamları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına yapılacak zam belli oluyor

Türkiye'de milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz zammına sadece günler kaldı. Yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika araştırmalarına her an devam eden bireyler, gelecek zammın miktarını da beklemeye başladılar. Yapılacak maaş artışlarında en önemli etken enflasyon rakamları. 2019 yılının ilk ayındaki enflasyon oranlarına göre zam alacak emekliler için konuyla ilgili tüm detayları hazırladık. İlk 5 aylık açıklanan enflasyon verilerine göre emeklilerin 6.7 ile 7.5 oranında zam alması bekleniyor. Peki, emekli Temmuz ayı maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı...

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? İŞTE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili tüm detayları bu başlık altından öğrenebilir yeni gelişmeler de geldikçe anbean takip edebilirsiniz…