Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Haziran gram, tam, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı fiyatlar…

Altın fiyatları ile ilgili tüm son dakika bilgilerini diğer yatırım araçlarında da olduğu gibi sizleri bilgilendirmeye ve güncel bilgileri sunmaya devam ediyoruz. Son haftalarda istikrarsız bir bir durum sergileyen altın fiyatları her kesimden vatandaşın en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olmayı sürdürüyor. Bizler de sabah.com.tr olarak yatırım yapmak isteyen veya sevdiğini mutlu etmek isteyenler için altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun cevabını sizler için araştırdık ve hazırladık. Peki cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar (29 Haziran) İşte detaylar…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? TAM, GRAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI (29 HAZİRAN)

Altın fiyatlarına ilişkin tüm bilgi, detay ve son dakika gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;