7 milyar dolarlık hırdavat sektöründen fuar atağı

Türkiye'de yaklaşık 14 bin firmanın içerisinde yer aldığı hırdavat sektörü, Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği (HISİAD) çatısı altında ilk fuarını yapmaya hazırlanıyor. Fuarla ilgili olarak TÜYAP'la bir protokol imzalarken, ilki önümüzdeki sene yapılacak olan fuarın iki yılda bir tekrarlanması hedefleniyor. HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, 7 milyarı aşkın ihracatı olan hırdavat sektörü için düzenlenecek fuarı çok önemsediklerini belirterek, kısa bir süre içinde uluslararası alanda adından söz ettirecek bir organizasyona ulaşmak istediklerini belirtti. Hırdavat sektöründe yer alan yaklaşık 14 bin firmayı ve 635 bin çalışanı temsilen Mayıs ayında kurulan Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD) ile sektör ilk defa temsiliyet gücü kazandı. Derneğin içine sadece sanayiciler ve üreticiler değil, aynı zamanda dağıtıcılar, satıcılar, distribütörler ve bu işin esnaflığını yapan iş insanları da dahil edilecek. Böylece ilk defa sektörün tüm paydaşları tek bir dernek çatısı altında temsil edecek ve bir güç birliği sağlanacak. Sektörle ilgili bilgi veren HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, geçtiğimiz yıl 7 milyar doları aşkın bir ihracat rakamına ulaştıklarını belirtti. Tecdelioğlu, şunları söyledi: "Yıllara göre baktığımız zaman 2015'ten 2018'e bizim ihracat rakamlarımız 6 milyar dolarlardan 7 milyar doların üzerine çıktı. Bu yıl ilk 5 aydaki ihracatımız 3.2 milyar dolara ulaştı. Benim tahminim 8 milyar doları geçen bir rakamla bu yılı kapatacağız. Sektörde ihracatla ilgili bir ivmelenme ve büyüme var. Sektörümüz Türkiye ortalamasından daha hızlı büyüyor. Bunun en önemli nedenlerinden birisi ise şu an dünyada ucuz olmamız. Bunu son olarak bir UR-GE programı için gittiğimiz Çin'de de teyit ettik. 2018'de yaşanan finansal dalgalanmadan sonra maalesef şu anda Türkiye Çin'den daha ucuz. Onun için önümüzde ihracatla ilgili çok ciddi fırsatlar var. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım." Fuarların sektör açısından çok önemli olduğunun altını çizen Tecdelioğlu, bu kapsamda yurtdışında Meksika'dan Rusya'ya kadar 14 tane fuar belirlediklerini kaydetti. Türkiye'de de fuar düzenlemek için TÜYAP'la bir protokol imzaladıklarını anlatan Tecdelioğlu, şu bilgileri verdi: "Derneği kurduktan sonra ilk söylemimizde fuarımızın olmadığını ve bu konuda çalışmalar yapacağımızı belirtmiştik. TÜYAP'la yaptığımız görüşmeler sonucunda bir anlaşmaya vardık. Dernek çatısı altında ilk fuarımızı önümüzdeki yıl 6-7-8 Şubat 2020'de düzenlemek istiyoruz. Bu uluslararası bir fuar olacak ve biz de elimizden geldiğince çok firmayla katılımcı olacağız. Katılımcı olduğumuz firmalarla da fuarımızı parlatarak uluslararası bir fuar haline getireceğiz." Düzenleyecekleri fuar için Tecdelioğlu, "Biz 2 yılda bir fuar yapmayı düşünüyoruz. Şu an için çift yıllar belirledik. Köln'deki Eisenwaren Fuarı da etkin bir fuar ve o da çift yıllarda yapılıyor. Biz bununla uzaklaşsak da tek yıla geçsek nasıl olur? Tüm sektörün fikir ve düşüncelerini alacağız. Bu fuarın devamının gelmesi ve büyümesi tamamen sektörün katılımına bağlı. Ben ihracatçılar birliği sektör sorumlusu olarak Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği için B2B çalışmaları yapacağım. VIP alım heyetleri oluşturup getirmeye çalışacağım. Fuardan optimum seviyede bir beklentide olalım ama ikinci, üçüncü sene emin olun fuarda yer bulunamayacak." ifadelerini kullandı.Ürünlerin katma değerini artırmak için tasarıma çok önem verdiklerini ve birçok sektörde olduğu gibi kendilerinin de tasarım yarışmaları düzenleyeceklerini kaydeden Tecdelioğlu, "Aslında bizim her şeyimiz tasarım. Fırçamız tasarım, cıvatamız tasarım, el aletimiz tasarım, hepsi bir tasarım. Bugüne kadar tasarımla ilgili hiçbir çalışmamız olmadı fakat artık dernek bünyesinde tasarım yarışmaları yapıp ürünlerimizi nasıl geliştireceğimizle ilgili beraber yol alacağız." diye konuştu.Türkıye'nınen çok ihracat yaptığı ülkenin 727 milyon dolarla Almanya olduğunun altını çizen Tecdelioğlu, daha sonra Irak, Fransa, Romanya ve ABD'nin geldiğini belirtti. Tecdelioğlu, "Biz aslında çok zor bir şeyi başarıyoruz. Almanya gibi kalite yönünden beklentisi çok yüksek bir ülkeye 700 milyon dolardan fazla mal satabiliyorsak tüm dünyaya her şeyi satarız. Fransa'da da 293 milyon dolarlık bir pazar yakaladık. Fransa'da da bu rakamları çok daha yukarı çıkarmak, en azından Almanya rakamlarına çıkarmak gayet mümkün." dedi. İhracatta ortalama kg. birim fiyatının 2.35 dolar olduğunu kaydeden Tecdelioğlu, bu rakamın Türkiye ortalamasının iki katı gibi görünse de aslında ortalamanın çok daha üzerinde olduklarına dikkat çekti. Tecdelioğlu, "En çok ihracat yaptığımız ilk 10 kalemi alırsak ortalaması 3.56 dolara geliyor. İkinci 10'a geldiğimizde 5.8'e, üçüncü 10'a geldiğimiz zaman da 6.1'e geliyor. Yani biz katma değerli ürün üretiyoruz.