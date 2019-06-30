Dolar fiyatları bugün ne kadar? 30 Haziran dolar son dakika gelişmeleri ve alış satış fiyatı

Döviz kurlarında yaşanan ani değişikler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcısından birikimcisine her kesimden birey, yaşanan değişim ve gelişimleri takip ederek hamlelerini ona göre yapmaya çalışıyorlar. Özellikle son dönem de dengesiz bir grafik çizen doların ne yönde seyredeceğini vatandaşlar ön görmekte zorlanıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak canlı dolar Euro fiyatlarını sizler için hazırladık. İşte 30 Haziran dolar ve Euro fiyatları…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Sabah.com.tr olarak her gün olduğu gibi bugün de canlı dolar ve Euro fiyatlarını sizler için hazırladık. İşte 30 Haziran dolar Euro fiyatları…

DOLAR

Alış: 5,7869

Satış: 5,7929

EURO



Alış: 6,5769

Satış: 6,5933

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