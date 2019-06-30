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fiyatları bugün ne kadar? 30 Haziran dolar son dakika gelişmeleri ve alış satış fiyatı

bugün ne kadar’ sorusu hemen her gün vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle döviz kurlarında yaşanan dengesiz inişli çıkışlı grafik vatandaşların da ilgi ve alakasını bu konuya yöneltmesine neden oluyor. Peki, dolar bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak sizler için canlı dolar alış satış fiyatı hazırladık 30 Haziran

Giriş Tarihi: 30.6.2019 12:12
Dolar fiyatları bugün ne kadar? 30 Haziran dolar son dakika gelişmeleri ve alış satış fiyatı

Döviz kurlarında yaşanan ani değişikler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcısından birikimcisine her kesimden birey, yaşanan değişim ve gelişimleri takip ederek hamlelerini ona göre yapmaya çalışıyorlar. Özellikle son dönem de dengesiz bir grafik çizen doların ne yönde seyredeceğini vatandaşlar ön görmekte zorlanıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak canlı dolar Euro fiyatlarını sizler için hazırladık. İşte 30 Haziran dolar ve Euro fiyatları…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Sabah.com.tr olarak her gün olduğu gibi bugün de canlı dolar ve Euro fiyatlarını sizler için hazırladık. İşte 30 Haziran dolar Euro fiyatları…

DOLAR

Alış: 5,7869
Satış: 5,7929

EURO

Alış: 6,5769
Satış: 6,5933

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Dolar fiyatları bugün ne kadar? 30 Haziran dolar son dakika gelişmeleri ve alış satış fiyatı
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