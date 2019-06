Dünya turizminin başkenti İstanbul

Ocak 2016'da Sultanahmet'te, aynı yıl martta Taksim'deki bombalı terör saldırının ardından 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimiyle yabancı turistte ciddi bir kayıp yaşayan İstanbul, hem artırılan güvenlik önlemleri hem de uluslararası alanda yapılan güçlü tanıtım çalışmalarıyla yaralarını hızla sardı. 3 yılda turisti döndürmenin yanı sıra bu yıl beklenen 15.5 milyon turistle yeni bir rekora imza atmaya hazırlanan İstanbul'un sokaklarını karış karış dolaştık. Sultanahmet ve Taksim'de adım attığımız her köşede bir turistle selamlaştık. Sağa döndük İngiliz, sola döndük Alman... Az yürüdük Hintli, hemen yanında Ukraynalı... Peçeli bir İranlı ile Fransız yan yana poz verdi. Hong Konglu ile Litvanyalı mısırcının önünde sıra beklerken Çinliler ile Kolombiyalılar Maraş dondurmacısının şovunu videoya almak için yarışıyordu. 72 milletin buluşma noktası haline gelen İstanbul'da hem turist mutluydu hem de esnaf...



CİRONUN % 70'İ TURİSTTEN

Konuştuğumuz turistlerin tamamı bu şehrin kültürü, tarihi eserleri ve yemeklerine hayran... İnsanlarını çok kibar ve güler yüzlü buluyor. Yemeklerde ise favorileri kebap ve baklava... Geri dönen turist, işportacıdan hediyelik eşya satıcısına, lokantacıdan ayakkabı-çanta satıcısına esnafın yüzünü güldürmüş. Ramazan ve bayram sonrası olmasına rağmen son iki yıla oranla büyük bir hareketlilik olduğunu belirten esnaflar, cirolarının ortalama yüzde 70'ini turistten sağladıklarını belirtiyor.





İsveçli Daniel Raba, "Türk kültürüne hayranım" diyor.



GÖZLER GALATAPORT'TA

Ortadoğulu turist baharat ve lokuma çok düşkün... Yeme içmeyi seven Ruslar restoran ve kafeleri doldururken, Avrupalı turist ise hediyelik eşya, çanta ve ayakkabı mağazalarının yüzünü güldürüyor. Lüks olarak adlandırılan halı, antika ve kuyumda istenilen hareketlilik ise henüz sağlanamamış. Bunu gemilere bağlayan esnaf, Galataport Limanı'nın açılışını heyecanla bekliyor. "Gemiler döndü ancak yeterli değil, artmalı" diyen esnaf, bu durgun süreci fiyatı daha uygun olan aksesuvarlar satarak geçiriyor. Kapadokya-İstanbul turu yapan Çinli ve Japon turistin alışverişi orada yaptığından yakınan esnaflar, özeleştiri de yapıyor: "Onlar İngilizce bilmiyor biz de Çince... Kapadokya'dakiler bu işi çözmüş. Çince öğrenmemiz şart."



HIZLI TOPARLANMA OLDU

Sultanahmet Meydanı'nda yer alan Can Restoran'ın baş aşçısı Raif Doruk, 40 yıldır bölgede çalışıyor. "Burada 4 yıl önce patlayan bombalardan sonra biz 5-10 yıla ancak toparlarız dedik. Ancak şükürler olsun beklediğimizden hızlı bir toparlanma oldu" diyen Doruk, özellikle bu yıl işlerin canlandığını belirtiyor. Doruk, "Japonlar 8 yıldır gelmiyordu. Hepsi İstanbul'u özlemiş. Bu yıl Hintli de gördük Afrikalı da... Çok şükür dükkân dolup taşıyor" diyor.





Hong Konglu Agnilian Chan, Türk insanlarını çok güleryüzlü ve nazik bulduğunu belirtiyor.?



ODA FİYATI 3'E KATLADI

Sultanahmet Albatros Premier Hotel'in sahibi Nevzat Çiçek, bölge doluluğunun yüzde 90'larda olduğunu belirterek, "Biz 3 yıl önce odayı 30 eurodan satamazken şu anda oda kahvaltı fiyatlarımız ortalama 90 euro. Bölgeye talep çok yüksek. Özellikle ağustosta yapılacak olan Avrupa Süper Kupası ile otellerde yer, restoranlarda işçi bulmak zorlaşacak. Bu organizasyon esnafa büyük katkı sağlayacak" diyor.



ORTADOĞULU LOKUMA DÜŞKÜN

Sultanahmet Meydanı'ndaki Şah Sultan Lokum'un patronu Aydoğan Demirağlar, meydanın geçen yıl canlanmaya başladığını bu yıl ise dolduğunu anlatıyor. Demirağlar, "2 yıldır Araplar vardı bu yıl Avrupalı da geliyor. Bu kesintisiz hareketlilik sağlıyor. Bizden daha çok Ortadoğulu alışveriş yapar. 3'er 5'er kilo lokum alırlar. Avrupalı tadımlık yarım kilo alır" diyor.



NİTELİKLİ TURİST ARTMALI

Taksim'de halı ve antika eşya satışı yapan Lilyum Hediyelik eşya mağazasının sahibi, Turizm Bakanı'nın sürekli gündeme getirdiği nitelikli turiste dikkat çekerek şunları söyledi: "Bölge çok yoğun ancak zengin turist daha gelmedi. Bizim iş yapmamız için parası olan turist gerekiyor. Şu anda yok ancak umutsuz değiliz. Canlanma başladı. Gemi turistiyle birlikte işlerimizin açılacağına inanıyoruz."





Kolombiyalı Alejadro ve Julia Gıraso çifti, "İlk kez geldik. Kapadokya, İstanbul, Pamukkale turu yapıyoruz. Yemekler harika, ülkeniz çok güzel" diyor.?



CİDDİ BİR ALTYAPI YAPILDI

İstanbul Turizm Derneği Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, şehrin dünya turizminin başkenti olmaya doğru gittiğini belirterek, şunları anlatıyor: "Hükümet İstanbul'un hub olması için ciddi bir altyapı çalışması yaptı. Bunun için öncelikli yatırımlar oteller ve Yeni Havalimanı idi. Bunlar tamam. 2020'de Galataport açılacak. AKM'nin inşaatı hızla devam ediyor. Dünyaca ünlü müzisyenler şehrimizde konserler vermeye başladı. Ağustosta Avrupa Süper Kupası, 2020'de de Şampiyonlar ligi İstanbul'da yapılacak. Dünya çapında bu organizasyonlar artarak devam ederken İstanbul da daha çok öne çıkacak."



FİYAT FARKLARI VAR

Meydanda hediyelik eşya satan Harem Müzik'in çalışanı Bekir Han, turistlerin daha çok hediyelik ve küçük eşyaları aldığını anlatıyor. 2019'un son 3 yıla oranla çok iyi gittiğini belirten Han, esnafın yüzünün güldüğünü dile getiriyor. Bölgede fiyat farklılıklarının olduğunu anlatan Han, "Turistler bu durumdan şikâyetçi, kandırıldık hissi yaşıyorlar. Buna bir çözüm bulunmalı" diyor. Dükkâna ortalama günde bin turistin girdiğini aktaran Han, esnafların otel doluluğunu takip ettiğini belirterek, şunları söylüyor: "Temmuzda doluluklar yükselir. Bölge esnafı dükkâna çektiği malı artırır."



72 MİLLETTEN İNSAN BURADA

Galata Kulesi'nin bulunduğu Kuledibi'nde bakkal işleten Selahaddin Kömürcü, "Bölgede 50 yıllık esnafım. Böyle bir hareketlilik hiç görmedim. 72 milletten insan burada. Özellikle bu yıl inanılmaz bir kalabalık var. İşlerimiz çok iyi. Ciromuzun yüzde 70'ini turistten sağlıyoruz. Allah bereket versin" diyor.



SEZON HİÇ KESİLMEDİ

Taksim Çiçek Pasajı'nda çerez satan Fatih Ege, bölgede daha çok Avrupalı turistin olduğunu belirtiyor. Önceki yıllarda İstanbul'da ekim-mart arasının durgun geçtiğini anlatan Ege, şöyle devam ediyor: "Bu yıl o durgunluk olmadı aksine çok canlıydı. Ortadoğulu gitti Avrupalı geldi. Avrupalı gidince Uzakdoğulu'yu gördük. Turist çeşitliliği arttıkça sezon da kesilmeden devam etti."

