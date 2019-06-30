Evlerde kullanılan doğalgaza zam yok

BUGÜN NELER OLDU

BOTAŞ'ın, 1 Temmuz'dan geçerli doğalgaz tarifeleri belli oldu. BOTAŞ, konut ve sanayide doğalgaza zam yapmadı. Sadece, elektrik üretim şirketlerine sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 6.5 artırdı. Elektrik fiyatları, hafta içinde yüzde 15 artmıştı. Enerji kulislerinde, doğalgaza da bu oranlarda zam yapılabileceği konuşuluyordu. BOTAŞ, beklentilerin tersine konut ve sanayide, doğalgaz fiyatlarını değiştirmedi. Haziran tarifesiyle devam edilecek. BOTAŞ, sadece santrallere satılan doğalgaz fiyatlarını yüzde 6.5 oranında artırdı. Zam sonrasında her bin metreküp gazın fiyatı bin 500 TL'den bin 650 TL'ye çıktı.