Üretim süreçlerine uçtan uca Ar-Ge desteği

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'dekı şirketlere Ar-Ge ve yeni teknolojilerle ilgili danışmanlık sağlayan Experto'nun CEO'su Jülide Birol, hedeflerinin ülkedeki katma değer zincirine katkıda bulunmak olduğunu belirtiyor. "2010 yılında 'Ar-Ge'ye değen her şey' mottosuyla yola çıktık" diyen Birol, sözlerine şöyle devam etti: "Bu mottomuz doğrultusunda; kurumsal ve büyük firmaların Ar-Ge projeleriyle birlikte hibe alımına hak kazanılması yanında, Ar-Ge'nin doğru muhasebeleştirilmesi için gerekli muhasebesel desteği de verme amacıyla bünyemize ilgili alanda deneyim sahibi mali müşavirleri de katarak uçtan uca çözüm sunan bir danışmanlık firması olarak yolumuza devam ediyoruz. EXPERTO olarak kurulduğumuz günden bu yana, Ar-Ge çalışmalarının ve dönem raporlarının ilgili kuruma sunumundan oluşan hizmet gamımızı genişleterek bugün geldiğimiz noktada; Ar-Ge projelerinin stratejik yol haritasının hazırlanması, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulum ve yönetimi, sunulan Ar-Ge projelerinin hibe alım kanadında yönetilmesi, takibi, projelerdeki Ar-Ge öğelerinin oluşturulmasına katkı, yurtiçi ve yurtdışı ortaklı projelerde konsorsiyum oluşturulması, teknik danışmanlık gibi çok geniş bir alanda hizmetlerimizi sunuyoruz." Erol, 'Sanayide Ar-Ge ihtiyacını doğuran sebepler nelerdir' sorusuna ise şu cevabı verdi: "Son yüz yılda sanayide devrim dönemi yaşıyoruz. 18. yüzyılın ikinci yarısında başlayan 1. Sanayi Devrimiyle birlikte makineleşme ortaya çıktı. 20. yüzyılın başlarında gelen 2. Sanayi Devrimi ile önceki sanayi devriminin getirdiği üretim seri hale geldi. 1970'lerde başlayan 3. Sanayi Devrimi ile birlikte de seri üretim otomatize oldu. Mevcut durumda ise ilk olarak 2011 Hannover Fuarı'nda dile getirilen Endüstri 4.0 dönemindeyiz. 4. Sanayi Devriminin etkilerini ve bütün dünyaya yayılma hızını yakından gözlemliyoruz. Devletler bu dönüşümün gerçekleşmesi için ciddi kaynaklar ayırıyor, fabrikalar da kendini değişen zaman koşullarına uyarlamaya çalışıyor. Akıllı üretim olarak nitelendirilen Endüstri 4.0'ı aslında merkezi sinir sisteminin en ilkel yapısı olan artbeyine benzetebiliriz. Hayatta kalmak ve hareketlerimizi kontrol etmek için ihtiyacımız olan temel fonksiyonları düzenlemekten sorumlu olan sistem artık ayrışmış ve önbeyine karar alma işlerini yapabilmesi için zaman tanımıştır. İlerleyen dönemde belki de önbeyin fonksiyonlarını da makinelere yükleyebileceğiz, kim bilir… Akıllı üretim ile birlikte Ar-Ge'nin çok daha spesifikleştiğini, fabrika koşullarına özel ve fabrikanın bütününde geliştirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. PLC'nin sıradanlaştığı bir dünyada artık "eski" üretim biçimleri değil, nesnelerin, hizmetlerin internetini ve siberfiziksel sistemlerini konuşuyor olmalıyız. Bunun için de rutin mühendislik çalışmaları yerine Ar-Ge'ye yönelmek gerekir."