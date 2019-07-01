Çinli işadamı akını başladı

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Çin'ın başlattığı milyar dolarlık demiryolu projesi olan 'Bir Kuşak Bir Yol', Çinli işadamlarının ilgisini Türkiye'ye çevirdi. Demiryolunun Avrupa'ya ulaşmasında Türkiye'nin tek köprü olduğu proje nedeniyle Çinli işadamları Türkiye'de birçok alanda yatırım için ziyaretlere başladı. Geçen ay 40 bin kişinin çalıştığı inşaat şirketinin başkanı Türkiye'de yatırım için araştırma yaparken, yılbaşında da Soho Tekstil yöneticileri İstanbul'a geldi. Eylülde ise 350-500 kişilik Çinli bir işadamı grubu, yatırım fırsatlarını araştırmak için Türkiye'ye geliyor. Çinli grupları Türkiye'ye getiren uzmanlar, bu tarz grupların milyar dolarlık iş hacmi olmayan projelerle ilgilenmediklerini belirtti. Türkiye'ye bu ay gelen en büyük Çinli şirket ise Çinli blockchain şirketi Sacotech oldu. Şirket, her yıl çalışanlarına özel düzenlediği organizasyonu bu yıl Türkiye'de yaptı. Şirketin bin kişilik çalışanı da Türkiye'ye geldi. Sacotech üst yönetimi de özellikle kömür madeni almak için görüşmeler yaptı. Çinli işadamları, milyar dolarlık satın alma için hazır olduklarını söyledi. Şirketi Türkiye'ye getiren RSS Travel'ın Başkanı Gümüş, 35 kişilik Çinli işadamı grubunun Amasra ve Ankara'yı da ziyaret ettiklerini ve kömür ocakları satın almaya yönelik görüşmelerde bulunduklarını söyledi. Gümüş, "Görüşmelerin sonunda önemli maden sahası anlaşmaları yapılabilir" dedi.