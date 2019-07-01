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bugün ne kadar? G-20 sonrası canlı dolar ve euro fiyatları 1 Temmuz

ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. G-20 zirvesinde Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki görüşme, aynı zamanda ABD-Çin ticaret görüşmelerinin yeniden açılması gibi konular üst üste geldiğinde hafta sonu kapalı olan döviz borsaları açıldığında kurun nasıl bir tepki vereceği merak ediliyordu. Birçok analist ve uzman doların düşüşe geçeceği yönünde tahminde bulunmuşlardı. Nitekim bu tahminler tuttu. Kur haftanın ilk gününe ciddi bir düşüşle başladı. Peki, dolar fiyatları bugün ne kadar? İşte G-20 zirvesi sonrası serbest piyasada canlı Euro dolar fiyatları 1 Temmuz

Giriş Tarihi: 1.7.2019 08:38 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 08:38
Dolar fiyatları bugün ne kadar? G-20 sonrası canlı son dakika dolar ve euro fiyatları 1 Temmuz

Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 zirvesinde geçen olumlu görüşmelerin ardından gözler piyasaların açılmasına çevrilmişti. Özellikle Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın olumlu geçen görüşmeleri ve ABD-Çin arasındaki ticaretin yeniden canlanması gibi konular üst üste gelince 1 Temmuz sabahına dolar ciddi bir düşüş ile başladı. Yatırımcısından birikimcisine kadar birçok insan tarafından merak edilen dolar fiyatları ile ilgili gelişmeleri de biz sizler için hazırladık. Peki, piyasalarda son durum ne? Bugün dolar ve Euro ne kadar? İşte tüm detaylar…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Sabah.com.tr olarak sizler için canlı dolar ve Euro fiyatlarını hazırladık. Bugün dolar ne kadar? İşte bu sorunun yanıtı…

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar bu sabah 5,7315'den alınırken, 5,7390'dan satılıyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro bu sabah 6,5053'den alınırken, 6,5195'den satılıyor.

Cuma günü son olarak 5,80'den kapanan dolar kuru, 1 Temmuz sabahına ciddi bir düşüş ile başladı. Euro'da aynı şekilde 6.63'den 6.50 seviyelerine geriledi.

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Dolar fiyatları bugün ne kadar? G-20 sonrası canlı son dakika dolar ve euro fiyatları 1 Temmuz
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