Dolar fiyatları bugün ne kadar? G-20 sonrası canlı son dakika dolar ve euro fiyatları 1 Temmuz

Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 zirvesinde geçen olumlu görüşmelerin ardından gözler piyasaların açılmasına çevrilmişti. Özellikle Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın olumlu geçen görüşmeleri ve ABD-Çin arasındaki ticaretin yeniden canlanması gibi konular üst üste gelince 1 Temmuz sabahına dolar ciddi bir düşüş ile başladı. Yatırımcısından birikimcisine kadar birçok insan tarafından merak edilen dolar fiyatları ile ilgili gelişmeleri de biz sizler için hazırladık. Peki, piyasalarda son durum ne? Bugün dolar ve Euro ne kadar? İşte tüm detaylar…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Sabah.com.tr olarak sizler için canlı dolar ve Euro fiyatlarını hazırladık. Bugün dolar ne kadar? İşte bu sorunun yanıtı…

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar bu sabah 5,7315'den alınırken, 5,7390'dan satılıyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro bu sabah 6,5053'den alınırken, 6,5195'den satılıyor.

Cuma günü son olarak 5,80'den kapanan dolar kuru, 1 Temmuz sabahına ciddi bir düşüş ile başladı. Euro'da aynı şekilde 6.63'den 6.50 seviyelerine geriledi.

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